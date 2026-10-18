Турция закупит российский дизель, с которого Трамп снял санкции

Турецкие чиновники заявляют, что им крайне необходимо российское топливо.

Турция договорилась о получении части российского дизельного топлива, которое США разрешили поставлять на мировой рынок без санкций. Об этом 18 октября заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар, сообщает Reuters.

По словам министра, соглашение имеет важное значение для энергетической безопасности страны. Турция зависит от поставок энергоресурсов из России, Ирана, Азербайджана и других государств, при этом Анкара пытается диверсифицировать источники поставок благодаря договоренностям с США и другими партнерами.

"Россия ввела ограничения на экспорт дизельного топлива в последние месяцы, когда столкнулась с этой проблемой. Теперь она заключила соглашение о дизельном топливе с Трампом", – сказал Байрактар. Он добавил, что Турция также получит часть этого топлива, однако подробности договоренностей не раскрыл.

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Трамп приостанавливает санкции

Как писал УНИАН, президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий не применять часть новых санкций против России, что должно было усилить экономическое давление на Москву. Это решение сопровождается договоренностью о поставках российского дизельного топлива, которое, по оценкам экспертов, принесет России значительные финансовые выгоды, но почти не повлияет на цены для американских потребителей.

Между тем в Палату представителей США внесли двухпартийный законопроект, призванный заблокировать договоренность Дональда Трампа с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива. Документ предусматривает отмену исключений из санкций, запрет на инвестиции в российскую энергетику и новые ограничения в отношении нее.

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