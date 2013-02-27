Регионал предлагает Раде забрать у украинцев четверть доходов по депозитам

Народный депутат от Партии регионов Евгений Сигал предлагает Верховной Раде внести изменения в Налоговый кодекс и ввести с 1 января 2014 года 25% налог на доходы физических лиц, полученные в виде процентов на текущие или депозитные вклады в банках или небанковских учреждениях. Соответствующий законопроект №2401 зарегистрирован в парламенте 26 февраля 2013 г.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, принятие предложенных изменений позволит коммерческим банкам получить более дешевые кредитные ресурсы, а государственному бюджету - дополнительный источник поступлений, которые, как предполагается, могут быть направлены на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда.

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«Анализ показывает, что в 2012 году среднерыночная доходность вкладов в гривне выросла на четверть. При этом высокая доходность банковских вкладов (депозитов) стимулирует у населения накопительные настроения. Общий объем средств физических лиц в банках за прошлый год увеличился на 19%, при этом рост кредитования субъектов хозяйствования вырост только на 5%», - говорится в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, по данным НБУ, объем депозитов граждан Украины за три квартала 2012 года вырос на 44 млрд грн (на 14,2%) и на 1 октября 2012 года составил 354,391 млрд грн. Большинство вкладов размещены на срок от 1 до 2 лет – 36,95%, на срок до 1 года приходится 33,72% вкладов, «до востребования» – 22,34%, на срок более 2 лет – 6,98%.

Напомним также, что депутат Е.Сигал другим законопроектом предложил Верховной Раде внести изменения в Закон «О банках и банковской деятельности», предполагающие упразднение нормы, разрешающей банкам привлекать вклады (депозиты) от физических лиц в иностранной валюте.