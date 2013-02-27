Оппозиция собирает подписи под резолюцией о недоверии Кабмину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк после того, как представителям оппозиции не предоставили слово во время расширенного заседания Кабмина.

“Оппозиция, представляющая половину страны, хотела положить начало новой политической традиции, когда мы приходим к правительству и выражаем жестко свое виденье развития Украины, представляем свои политические требования”, - сказал он.

А.Яценюк отметил, что оппозиция имеет 42 законопроекта, которые, по мнению оппозиции, должны быть немедленно приняты.

“Но это, так называемое правительство, и так называемый Президент, даже побоялись дать слово оппозиции”, - заявил А.Яценюк.

Он сообщил, что оппозиция немедленно начинает сбор подписей под резолюцией о недоверии Кабинету министров Украины, и этот вопрос в кратчайшие сроки будет рассмотрен на сессии парламента.

А.Яценюк подчеркнул, что оппозиция знает, что нужно делать в стране, и имеет подготовленные законопроекты.

“Мы будем требовать отставки правительства через резолюцию недоверия и отставку Президента, который назначил это бездарное правительство”, - отметил он.

Кроме того, А.Яценюк сообщил, что резолюция недоверия Кабмину требует 150 подписей народных депутатов.

“А дальше мы хотим увидеть, как депутаты-мажоритарщики и те, которые называют себя якобы оппозицией, коммунисты, выразят свою позицию относительно деятельности этого правительства”, - сказал А.Яценюк.

Также лидер «Батькивщины» отметил, что если депутаты-мажоритарщики и другие политические силы, которые считают себя оппозицией, поддержат резолюцию недоверия правительству, документ может набрать и 226 голосов.