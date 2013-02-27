Вместо выступления Бойко журналистам показывали накрытые столы для фуршета

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, после того, как закончилась трансляция выступления премьер-министра Николая Азарова, для журналистов началась трансляция выступления вице-премьер-министра Юрия Бойко. Но в какой-то момент она была прекращена, и журналистам несколько секунд на экране монитора демонстрировали холл перед залом заседаний правительства с накрытыми столами.

На данное время расширенное заседание правительства продолжается. Для журналистов возобновлена трансляция выступления Ю.Бойко.