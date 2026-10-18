Американский президент начал давать европейцам непрошенные советы.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на уличные беспорядки во Франции, призвав страну закрыть границы. Соответствующее заявление он сделал в социальной сети Truth Social.

"Франция горит! Иммиграция людей из совершенно другого мира – людей, в сердцах которых царит ненависть, – разрушила эту некогда великую страну. Закройте границы и возьмите ситуацию под контроль, пока ещё не поздно!" – написал американский президент.

Беспорядки во Франции

Во Франции по меньшей мере 1800 человек задержали после массовых протестов, сопровождавшихся столкновениями с полицией, поджогами и грабежами магазинов. Как сообщает Associated Press, в демонстрациях по всей стране приняли участие от 550 до 800 тысяч человек.

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Протесты прошли на фоне недовольства ростом стоимости жизни и неудовлетворительными условиями в школах. К акциям присоединились профсоюзы, студенческие организации и активисты, стремящиеся возродить движение "желтых жилетов", возникшее в 2018 году.

В субботу группы людей в масках поджигали здания и атаковали общественные учреждения в разных городах. В Лиможе огонь охватил городскую ратушу XIX века: её крыша обрушилась, а само здание получило значительные повреждения. В Марселе протестующие ненадолго проникли в мэрию, а в Лионе произошел пожар в туристическом офисе.

По информации AP, в ходе событий один человек скончался от сердечного приступа. Парижская прокуратура начала расследование, однако подробностей не обнародовала.

На фоне беспорядков президент Эммануэль Макрон должен был провести экстренное совещание с представителями правительства, после чего обратиться к нации. Политические силы Франции также начали обмениваться обвинениями в преддверии президентских выборов, которые должны состояться следующей весной.

Мэр Парижа Эммануэль Грегуар назвал масштабы разрушений значительными и беспрецедентными и призвал обеспечить безопасность людей, которые работают и ведут бизнес в городе.

Политика Трампа

Как писал УНИАН, Трамп заявил, что его решение об отмене санкций против России является позитивным и полезным не только для США, но и для всего мира. Он не уточнил деталей, но подчеркнул, что это "очень хорошее решение". Кроме того, президент охарактеризовал войну с Ираном как успешную и назвал США "самой динамичной страной в мире".

В свою очередь Зеленский назвал решение Трампа об отмене санкций против России "исторической ошибкой", но в то же время заявил, что по-прежнему считает его союзником. Он предупредил, что соглашение США с Кремлем о поставках дизельного топлива может укрепить решимость Путина оккупировать Украину, не оказывая при этом реального влияния на цены в Америке.

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