Министр финансов США трижды отказался назвать Украину союзником

Скотт Бессант раскритиковал Зеленского за то, что тот хочет победы Украины.

На фоне ухудшения отношений между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, американский министр финансов Скотт Бессант в интервью NBC News трижды уклонился от ответа на вопрос, является ли Украина союзником Соединенных Штатов.

Так, он заявил, что США поддерживают Украину тремя ключевыми способами: предоставляя разведывательную информацию, спутниковую связь Starlink и разрешение НАТО на закупку американского оружия для передачи Украине.

"Мы предоставляем три разных вида помощи... Украине, и именно это вы делаете для союзника. Мы не предоставляем этого России", – сказал Бессант, когда его во второй раз спросили, считает ли нынешняя администрация Украину союзником США.

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Затем он обвинил Европу в недостаточной поддержке Украины, заявив, в частности, что у европейцев достаточно систем Patriot, но они не предоставляют их Киеву, несмотря на просьбы украинцев.

Когда же Бессанта в третий раз спросили о союзе Украины и США, тот просто ответил, что он не государственный секретарь (в США госсекретарь отвечает за внешнюю политику) и не президент.

При этом Бессант раскритиковал публичные заявления Зеленского о том, что США приостановили обмен разведывательными данными и ограничили работу Starlink.

"Президент Трамп и [госсекретарь Марко] Рубио категорически заявили, что никто в администрации Трампа этого не делал, и я считаю, что президент Зеленский очень опрометчиво выдвигает такое обвинение", – сказал министр финансов США.

Бессант также раскритиковал Зеленского за то, что тот стремится к победе Украины, а не просто к окончанию войны как таковой.

"Президент Трамп четко дал понять, что хочет положить конец этой войне; что она должна прекратиться. А президент Зеленский сегодня утром представил ошибочную бинарную систему, согласно которой Украина должна победить. Война должна закончиться, и это произойдет путем определенного переговорного урегулирования. И президент Трамп работает над этим каждый день", – сказал американский министр.

США и война в Украине

Как писало УНИАН, Зеленский провел беседу с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, обсудив результаты встречи команд во Флориде. Он подчеркнул важность позиции Америки для укрепления сотрудничества и приближения мира, обратив внимание на постоянные российские обстрелы и необходимость в ПВО. Президент отметил, что мир возможен только благодаря силе и доверию, и Украина готова работать честно и конструктивно.

Ранее Зеленский заявил, что официальная поддержка Путина со стороны США была бы "исторической ошибкой", но он по-прежнему считает Дональда Трампа союзником. Он раскритиковал решение Трампа отменить санкции против России и соглашение о поставках дизельного топлива, подчеркнув, что это укрепляет позиции Кремля и ослабляет Украину.

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