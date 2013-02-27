Азаров пристыдил депутатов и указал на двери
11:31, 27 февраля 2013Политика
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Премьер-министр Украины Николай Азаров возмущен, что народным депутатам не интересно на расширенном заседании правительства.
Азаров - депутатам: Не интересно - двери открыты
Как передает корреспондент УНИАН, во время выступления министра социальной политики Наталии Королевской глава правительства прервал ее и сказал: “Я обращаюсь к народным депутатам, которые сейчас в зале, и не интересуются темой обсуждения. Вы находитесь на заседании правительства. Прошу внимательно слушать. Нет интереса: пожалуйста, - дверь открыта”.
При этом Н.Азаров не уточнил, к каким именно депутатам он обращается - представителям оппозиции или Партии регионов.
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