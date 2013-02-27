Оппозиция ушла из Кабмина - ей не дали слова

Премьер-министр Украины Николай Азаров не предоставил слова представителям оппозиции во время расширенного заседания Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, Н.Азаров предложил после выступления председателя Донецкой облгосадминистрации Андрея Шишацкого и председателя Верховной Рады Владимира Рыбака заслушать заключительное слово Президента Украины Виктора Януковича и закончить заседание правительства, поскольку регламент исчерпан.

После того, как Н.Азаров спросил у участников заседания, согласны ли они с таким предложением, председатель парламентской фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк начал требовать предоставить представителям оппозиции слово на заседании правительства.

На это Н.Азаров ответил: “Арсений Петрович, Вы же бывший член правительства, Вы находитесь на заседании правительства, а не на Верховной Раде! И Вы должны подчиняться регламенту работы Кабинета министров. Арсений Петрович, мы Вам, когда находились в оппозиции, не мешали работать. Такого не было случая, чтобы мы вот так приходили и срывали заседание правительства. Такого не было. Еще раз предупреждаю Вас: я никому не дам сорвать заседание правительства. Решение правительством принято (об ограничении количества выступающих - УНИАН). Пожалуйста, в письменном виде предложения. Мы их разместим на сайте, на Правительственном портале, и соответствующие министерства получат поручение изучить все предложения оппозиции”, - сказал на повышенных тонах Н.Азаров.

После этого представители оппозиции начали выкрикивать: “Позор!” и покинули зал заседаний правительства.