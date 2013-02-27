На конец года госдолг вырастет до 30,6% ВВП

Об этом говорится в размещенной на сайте Министерства финансов Украины программе управления госдолгом на 2013 год, утвержденной приказом Минфина №277 от 21 февраля 2013 года.

Программа предусматривает, что в 2013 году финансирование госбюджета Украины будет осуществляться с помощью широкого спектра долговых инструментов.

По срокам обращения наибольший удельный вес будут иметь долгосрочные инструменты (57,1%), среднесрочные - 24,3% и инструменты со сроком погашения от 3 до 12 месяцев (18,6%). При этом на краткосрочные инструменты со сроком погашения в 2013 году будет приходиться 7,3% объемов заимствований.

Также указывается, что долговые инструменты с фиксированной ставкой составят 93,4%, с плавающей - 6,6% (ставка Libor).

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В целом, согласно программе, в 2013 года на внутреннем рынке будет осуществлено заимствований на сумму около 92,863 млрд грн, или 68,5% от общей суммы заимствований. На внешних рынках, с учетом заимствований по специальному фонду госбюджета — 42,668 млрд грн, или 31,5%.

Как сообщал УНИАН, сумма государственного и гарантированного долга Украины за январь 2013 года выросла на 2,3% - до 65,989 млрд долларов США.

В гривневом эквиваленте долг увеличился в январе на 11,94 млрд грн – до 527,452 млрд грн.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2012 году вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.