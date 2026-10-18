Зеленский ответил на заявление Путина о захвате Доброполья

Наши воины освободили с начала осени больше территории, чем удалось захватить россиянам, сообщил президент.

Такие населенные пункты, как Доброполье, Константиновка, Алексеево-Дружковка, Орехов, Новопавловка, Новоандреевка и Великомихайловка, находятся под контролем Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, комментируя недавнее заявление российского диктатора Владимира Путина о захвате Доброполья.

Как отметил Зеленский, он заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого и, в частности, подчеркнул, что "есть результаты на фронте".

"Ситуация в Доброполье: мы срываем там попытки россиян штурмовать нас, пресекаем инфильтрацию. Непросто, но наши ребята справляются", – заявил президент Украины.

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Он сообщил, что военные защищают позиции на других направлениях в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

"Фиксируем результаты операций ДШВ и Третьего армейского корпуса – нашей активной обороны. Тенденция этого года сохраняется: наши воины освободили с начала осени больше территории, чем россиянам удалось захватить. Так же было и в другие периоды года", – говорится в заявлении президента.

По его словам, Украина продолжает оказывать давление на фронте, при этом уничтожая россиян "в 20 километрах от Запорожья, а не в пяти, как кто-то там, в России, фантазирует Путину".

"Наш фронт крепок. Я благодарю каждого воина, каждое наше подразделение, которые полностью выполняют задачи", – обратился президент.

Заявления Путина и какова ситуация на фронте на самом деле

Как сообщал УНИАН, 16 октября кремлевский диктатор заявил о "захвате" Доброполья, а также о том, что Луганская область якобы находится полностью под контролем российских войск, а под контролем Украины якобы остается около 10% территории Донецкой области и примерно 16,5% территории Запорожской области. В целом, по словам Путина, российские войска с начала 2026 года якобы захватили 310 украинских населенных пунктов, или около 6,5 тыс. кв. км территории.

Аналитики Института изучения войны отметили, что Путин в 45 раз преувеличил успехи российских войск на фронте. На самом деле, по их данным, с начала года РФ захватила около 100 кв. км и 69 населенных пунктов, а с 1 сентября – понесла чистые потери в размере 122 кв. км. Аналитики добавили, что оккупанты в среднем теряли по семь километров территории ежедневно с начала октября 2026 года.

Генеральный штаб также опроверг информацию россиян об их "победах" на фронте. "Это неправда. На самом деле благодаря активным действиям Силы обороны с начала осени освободили больше территорий, чем удалось захватить врагу", – подчеркнул пресс-секретарь Андрей Ковалев.

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