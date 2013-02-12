Об этом сообщает пресс-служба "УДАР".

"Мария Васильевна пришла на утреннее дежурство. И очевидно от недосыпа, переутомления и предыдущих дежурств ей стало плохо. Мы с врачами отвели ее в медпункт. Ей измерили давление, сделали кардиограмму и ставят капельницу ", - рассказал народный депутат Роман Чернега, который тоже дежурит в сессионном зале.

Чернега отметил, что процесс блокирования происходит непросто, депутаты истощаются, но "УДАР" от своей цели не отступится и будет блокировать президиум парламента, пока не будет обеспечено персональное голосование. Депутат также рассказал, что женщины-депутаты от "УДАР" тоже несут ночную вахту.

"Сегодня ночью дежурили Оксана Продан с Марией Ионовой. Девушки поехали отдыхать. Мы давали им право выбора. Они сами сказали: мы все в одинаковых условиях и тоже будем дежурить ночью - все по справедливости ", - отметил Роман Чернега.

По словам депутата, сейчас в сессионном зале дежурят более десяти мужчин от "УДАР". "Настроение боевое. Мы готовы стоять до конца ", - подчеркнул Роман Чернега.