Главное за день: обзор топ-новостей

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СМИ: Хорошковский вынужденно уехал из Украины

Валерий Хорошковский объяснил свое решение продать группу "Интер" Дмитрию Фирташу финансовыми трудностями и, по информации СМИ, уже покинул Украину.

СМИ: Оппозиция сдала Тимошенко в обмен на Европу

По информации источников газеты "Коммерсант-Украина", значительной уступкой оппозиции в проекте заявления "О реализации евроинтеграционных стремлений Украины и подписания соглашения об ассоциации" стал отказ от упоминания в заявлении экс-премьера Юлии Тимошенко и бывшего главы МВД Юрия Луценко, а также термина "политические преследования". Правда, впоследствии Григорий Немыря заявил, что Тимошенко на евроинтеграцию не меняют.

Рыбака приперли аргументами за сенсорную кнопку

Парламентская оппозиция призывает председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака ввести в действие систему для голосования "Рада-3". У Рыбака на это ответили, что ввести сенсорную кнопку невозможно, мол, система износилась на 100%. А Ефремов вообще считает, что оппозиция сенсорной кнопкой прикрывает чей-то грешок.

Кокс и Квасьневский прибыли к Луценко в колонию

Тюремщики засекли, что европейские гости были у Луценко полтора часа.

Азаров: Украина рассматривает возможность переноса LNG-терминала

Украина продолжает переговоры с Турцией о прохождении танкеров со сжиженным газом через Босфор и о совместном строительстве "LNG-терминала" на турецком побережье Средиземного моря.

Тимошенко: Следователи подтасовывают доказательства по делу об убийстве Щербаня

Экс-премьер обратилась к генпрокурору с жалобой на действия следователя относительно непредоставления ей и ее защиты в полном объеме материалов для ознакомления с делом об убийстве в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня.

У Путина не подтверждают, что Украине могут дать скидку на газ без Таможенного союза

Москва пока не подтверждает, что Россия и Украина достигли договоренностей относительно цены на газ, которые не зависят от вхождения Украины в Таможенный союз.

Богатырева заявляет, что на ее сына возвели напраслину

Министр здравоохранения Раиса Богатырева утверждает, что ее сын Александр не является совладельцем ОАО «Фармстандарт-БИОЛИК». Кроме того, министр уверяет, что от вакцин, которые приписывают ее сыну, никто не умирал.

Европол разоблачил преступный синдикат в футболе

Матч Лиги Чемпионов в Англии был одним из 380 футбольных матчей в разных частях Европы с заранее заказанным счетом, - утверждают следователи Европола.

СМИ: Депутат Киевсовета Пабат - в реанимации

Врачи борются за жизнь Александра Пабата, который уже потерял один глаз из-за неосторожного обращения с пиротехническими устройствами.

ОПОРА составила рейтинг самых активных депутатов января

За январь народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде 269 законопроектов, проработали два пленарных дня и приняли только 9 законов и 19 постановлений.