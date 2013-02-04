Тюремщики засекли, что европейские гости общались с Луценко полтора часа

Общение экс-президента Европейского парламента Пэта Кокса, советника президента Европарламента Арнольдаса Пранцкевичуса и бывшего Президент Республики Польша Александра Квасневского с экс-министром внутренних дел Юрием Луценко в Менской колонии длилось около 1,5 часа в комнате для краткосрочных свиданий.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

По итогам встречи представители Европарламента выразили благодарность руководству учреждения за предоставленную возможность пообщаться с Ю.Луценко. Каких-либо претензий, жалоб или замечаний от визитеров в адрес руководства учреждения не поступало, отмечается в сообщении.