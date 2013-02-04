Тимошенко: доказательства по делу об убийстве Щербаня подтасовывают

Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко обратилась к генеральному прокурору Виктору Пшонке с жалобой на действия следователя относительно не предоставления ей и ее защите в полном объеме материалов для ознакомления с делом об убийстве в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня.

"Я возмущена тем, что ГПУ не предоставляет материалы всего дела. Прошло две недели с того дня, как Пшонка заявил, что следствие закончено, но до сих пор ни я, ни мои защитники не получили ключевые эпизоды, где якобы содержатся показания свидетелей относительно вроде бы моей причастности к этому резонансному делу", - написала Ю.Тимошенко, сообщается на ее официальном сайт.

Экс-премьер связывает такие действия следователя непосредственно с продолжением фальсификации доказательств якобы ее причастности к этому резонансному преступлению.

"Я уверена, что Генпрокуратура затягивает с предоставлением материалов из-за того, что никаких показаний и никаких свидетелей по этому делу не существует, а следователи сейчас занимаются подтасовкой материалов дела», - подчеркнула Ю.Тимошенко.

При этом она в очередной раз заявила, что не имеет никакого отношения к убийству Е.Щербаня.

Ю.Тимошенко также в который раз обратилась с заявлениями к следователю Генеральной прокуратуры и администрации Качановской колонии с требованием предоставить для ознакомления материалы дела в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2013 года генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного дела об убийстве Е.Щербаня, и подозреваемыми в организации этого преступления являются Юлия Тимошенко и экс-премьер Павел Лазаренко.

1 февраля адвокат Ю.Тимошенко Александр Плахотнюк заявил, что Генеральная прокуратура Украины не предоставила защите Ю.Тимошенко материалы дела об убийстве Е.Щербаня в полном объеме.

В свою очередь, в ГПУ отметили, что защите могут быть предоставлены лишь те материалы, которые не могут навредить досудебному расследованию.