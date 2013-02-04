СМИ: Оппозиция сдала Тимошенко в обмен на Европу

О разработке совместного документа власть и оппозиция договорились в начале января, заслужив этим положительную оценку Брюсселя и других западных столиц. В пятницу завершился очередной этап переговоров, после которого глава комитета Григорий Немыря ("Батькивщина") сообщил, что согласовано "99.01% текста заявления, пишет КоммерсантЪ-Украина.

Но оставшиеся "детали" оказались принципиальными для сторон, которые до этого уже пошли на некоторые уступки: после долгих споров, как зафиксировать сотрудничество с ТС, упоминание о нем решили вообще убрать.

Самой значительной уступкой оппозиции стал отказ от упоминания в заявлении экс-премьера Юлии Тимошенко и бывшего главы МВД Юрия Луценко, а также термина "политические преследования".

"Это был непростой шаг, и мы понимаем, чем это грозит — как только текст будет опубликован, на нас польются обвинения, мол, "опять сдали Юлю". Но иначе согласовать текст было невозможно",— пояснил источник "Ъ".

Такое решение рабочей группы уже вызвало нарекания во фракции "Батькивщина", в частности Борис Тарасюк заявил, что после согласования документ лишился "важнейших положений".

"Там не зря был пункт о политических заключенных. Неважно, называем мы их фамилии или нет, но если эту проблему (тюремное заключение лидеров оппозиции.—"Ъ") не устранить, соглашение об ассоциации не будет подписано",— заявил политик.

Уступка Партии регионов оказалась не столь внушительной: в текст документа будет включена ссылка на недавнюю резолюцию Европарламента, а также на решение Совета ЕС об условиях подписания соглашения об ассоциации (СА) с Украиной, где Брюссель, в частности, требует решить проблему выборочного правосудия.

Основным же камнем предкновения стало упоминание об "условиях" ЕС для подписания СА. Регионалы категорично требуют вычеркнуть даже абстрактные упоминания о существующих "условиях" и "критериях", а указать что СА будет подписано сразу после выполнения сторонами "внутренних процедур".

Немыря напомнил, что в международном праве термин "внутренние процедуры" означает техническую подготовку договора к подписанию — его перевод, одобрение правительством и так далее. Представитель "Батькивщины" считает, что в ПР настаивают на данной формуле, чтобы в будущем обвинить Брюссель в безосновательном отказе от подписания СА, несмотря на завершение "внутренних процедур".

Если сторонам не удастся договориться, то ПР вполне может и "похоронить" документ.