Кокс и Квасьневский прибыли к Луценко в колонию

Наблюдатели от Европарламента Пэт Кокс и Александр Квасневский прибыли в Менскую колонию для встречи с экс-министром внутренних дел Юрием Луценко.

Об этом сообщила пресс-секретарь «Народной самообороны» Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

«Из-за погодных условий П.Кокс и А.Квасневский в колонию добирались на машинах. Дорога не расчищена, заснежена. В колонию представители миссии ЕП вошли в 11.30», - написала спикер.

Как сообщал УНИАН, экс-президент Европарламента П.Кокс и экс-президент Польши А.Квасневский стали наблюдателями от Европарламента в судебных процессах над экс-премьером Юлией Тимошенко.

Позже их мандат был расширен: кроме дел Ю.Тимошенко, они также наблюдали за делами экс-министра внутренних дел Ю.Луценко и бывшего и.о. министра обороны Валерия Иващенко.