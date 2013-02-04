СМИ: Депутат Киевсовета Пабат - в реанимации
17:13, 04 февраля 2013Политика
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Александр Пабат (фракция "Гражданский актив Киева") находится в тяжелом состоянии в реанимации после несчастного случая, в частности, обращения с пиротехническими устройствами.
Врачи борются за жизнь Пабата
Как сообщает "Сегодня" со ссылкой на источник в реанимации киевской областной больницы, врачи делают все возможное, однако состояние депутата критическое.
Врачи борются за его жизнь и никаких прогнозов не дают.
Коллеги Пабата отметили, что ЧП не связано с политикой, это был несчастный случай, произошедший в семейном кругу за городом.
В свою очередь в органах внутренних дел УНИАН отметили, что не владеют какой-либо информацией о происшедшем с А.Пабатом.
Александр Пабат с 2005 года возглавляет партию "Гражданский актив Киева" и общественное движение "Народная армия спасения". В 2010 году баллотировался на пост президента Украины.
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