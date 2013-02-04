СМИ: Депутат Киевсовета Пабат - в реанимации

Как сообщает "Сегодня" со ссылкой на источник в реанимации киевской областной больницы, врачи делают все возможное, однако состояние депутата критическое.

Врачи борются за его жизнь и никаких прогнозов не дают.

Коллеги Пабата отметили, что ЧП не связано с политикой, это был несчастный случай, произошедший в семейном кругу за городом.

В свою очередь в органах внутренних дел УНИАН отметили, что не владеют какой-либо информацией о происшедшем с А.Пабатом.

Александр Пабат с 2005 года возглавляет партию "Гражданский актив Киева" и общественное движение "Народная армия спасения". В 2010 году баллотировался на пост президента Украины.