Рыбака прижали аргументами за сенсорную кнопку

Парламентская оппозиция призывает председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака ввести в действие систему для голосования “Рада-3”, которая предусматривает голосование сенсорной кнопкой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил во время заседания Согласительного совета председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что у оппозиции есть видеодоказательства неперсонального голосования в сессионном зале Верховной Рады.

Как подчеркнул А.Яценюк, он подготовил “не только все материалы, касающиеся данной системы, но и даже последнее интервью разработчика системы “Рада-3”, которое он дал 15.01.2013 года, где он четко указывает, а он - это Институт проблем математики машин и систем Национальной академии наук, что сенсорная кнопка работает, что институт ежемесячно проверяет систему “Рада-3”, в том числе и сенсорную кнопку, и вопрос выполнения Конституции, господин председатель, лежит исключительно в Вашей компетенции”.

По словам А.Яценюка, именно председатель ВР именно своим распоряжением должен ввести в действие эту систему для голосования.

Он отметил, что если система “Рада-3” не работает, то, “значит, кто-то ее демонтировал и должен за это отвечать”.

В свою очередь председатель фракции “Свобода” Олег Тягнибок, обращаясь к В.Рыбаку, отметил, что именно он должен издать распоряжение по этой системе.

“Владимир Васильевич, при всем уважении к Вам, Вы рассказывали нам, что Вы не наделены полномочиями следить за тем, как голосует депутат - персонально или неперсонально, но если быть справедливым, то Вы так же не наделены полномочиями проверять подписи депутатов, которые требуют созыва внеочередной сессии. Почему-то подписи депутатов Вы проверяли очень тщательно, очень придирчиво. И очень бы хотелось, Владимир Васильевич, чтобы с такой же именно тщательностью, энтузиазмом и придирчивостью Вы так же проверяли тех, кто и как голосует чужими карточками”, - подчеркнул О.Тягнибок.