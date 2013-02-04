СМИ: Хорошковский вынужденно выехал из Украины

"В сложившихся обстоятельствах у меня нет возможности обеспечивать дальнейшее развитие группы, и именно эти обстоятельства стали главным мотивом для продажи",— заявил Хорошковский.

Участники рынка в качестве основной версии продажи канала называют стремление обезопасить актив после возникшей конфронтации с премьером Николаем Азаровым, пишет КоммерсантЪ-Украина.

Как известно конфликт Хорошковского с Азаровым возник на почве неудовлетворения первого повторным назначением второго на пост премьер-министра Украины. Тогда Хорошковский заявил, что он считает Азарова неспособным проводить экономические реформы. После этого в эфире "Интера" появились сюжеты с критикой власти.

"Действия Валерия Хорошковского привлекли внимание "семьи президента", поэтому не исключено, что сейчас с помощью продажи канала своему партнеру он пытается спасти этот актив",— отмечает источник "Ъ", близкий к одной из сторон переговоров.

Хорошковский "давний друг" Фирташа. Как утверждают сотрудники "Интера", Дмитрий Фирташ принимал активное участие в определении политики группы с момента получения опциона на ее покупку. Также широкую известность получила ситуация 2009 года, когда, занимая должность главы Гостаможни, Валерий Хорошковский отказался растаможить 11 млрд кубометров газа, принадлежащих компании RosUkrEnergo Дмитрия Фирташа, в пользу НАК "Нафтогаз Украины".

Сам господин Хорошковский, по данным менеджеров канала "Интер", был вынужден покинуть страну — сейчас он находится, по данным разных источников, во Франции или Монако.