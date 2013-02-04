ОПОРА составила рейтинг самых активных депутатов января

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН данные исследования Гражданской сети ОПОРА, которая проанализировала законотворческую активность депутатов в количественном и качественном измерении.

При этом в ОПОРЕ обратили внимание на то, что все принятые документы были инициированы или Президентом, или правительством.

Наиболее активной в подготовке законопроектов среди парламентских фракций по итогам января стала ВО «Батькивщина», на счету которой 86 законопроектов, а самыми пассивными оказались коммунисты – всего 7 законодательных инициатив.

После новогодних праздников депутатов больше всего беспокоили вопросы политики и государственного управления – зарегистрировано 100 законопроектов. Хозяйство, экономика и деньги (64 законопроекта) оказались на втором месте, правосудие и правоохранительная система (40), социальная сфера (25). Наименее интересными для избранников оказались темы обороны и безопасности, внешней политики и экологии, которые уступили даже теме объявления праздничных и памятных дат, говорится в исследовании.

Рейтинг депутатов-законотворцев формально возглавил член фракции ВО «Батькивщина» Владимир Яворивский (11 законопроектов). Впрочем, его инициативы в большинстве касались отмечания праздников и памятных дат, что в меньшей степени является общественно-значимыми предложениями, по сравнению с социальным, экономическим или правовым блоком вопросов, констатировали в Гражданской сети.

В отличие от декабря, когда ВО «Свобода» не подала ни одного законопроекта, в индивидуальном рейтинге председатель фракции Олег Тягнибок занял второе место среди парламентариев (9 законопроектов). На счету Виталия Кличко, Арсения Яценюка, Сергея Мищенко и Анатолия Гриценко по 8 законодательных инициатив. Депутаты от провластных фракций не вошли в тройку лидеров рейтинга. Народные депутаты подали также 99 межфракционных инициатив, отметили в ОПОРЕ.

Как отметили авторы исследования, учитывая то, что в январе Верховная Рада в пленарном заседании работала всего 2 дня, оценить коэффициент полезного действия парламента можно будет только в феврале.