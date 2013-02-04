Депутат Киевсовета потерял глаз из-за фейерверка

Депутат Киевсовета, председатель фракции "Гражданский актив Киева" и бывший кандидат в президенты Александр Пабат, который находится в Киевской областной больнице, потерял один глаз.

За второй глаз врачи продолжают бороться.

Заведующий отделением интенсивной терапии категорически отказывается давать какие-либо комментарии.

По данным источников ТСН, в субботу Пабат запускал фейерверк за городом. Когда ракета не загорелась, он нагнулся посмотреть что с ней, и в этот момент произошел взрыв.