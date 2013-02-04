Ефремов считает, что оппозиция сенсорной кнопкой прикрывает чей-то грешок

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов считает, что оппозиция, настаивая на введении сенсорной кнопки, хочет освободить от ответственности кое-кого из предыдущего руководства ВР за неправомерное решение по этому поводу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов заявил сегодня во время Согласительного совета.

«Отстаивая так сильно один вариант работы сенсорной кнопки, у меня возникает подозрение, что кое-кто хочет избежать ответственности за неправомерно принятое решение по данному вопросу и потраченные не по закону государственные средства», - сказал лидер фракции Партии регионов, добавив, что деньги параллельно с разработкой сенсорной кнопки направлялись на ремонт личного кабинета.

«Мы можем по этому вопросу поговорить отдельно, если у кого-то будет желание», - сказал он.

А.Ефремов призвал депутатов не ставить свои ультиматумы и не угрожать блокированием работы ВР, если не будет введена сенсорная кнопка.

Он напомнил, что один день обеспечения работы парламента стоит 2,3 миллиона гривень.

«Поэтому мы, конечно, можем блокировать, можем ставить ультиматумы, можем рассказывать, что мы не дадим работать, но при этом мы должны понимать, что каждый день, который мы будем блокировать, это выброшенные деньги», - сказал А.Ефремов.

Как сообщал УНИАН, инициатором введения сенсорной кнопки был Арсений Яценюк в период своего председательства в ВР в 2007-2008 годах.

25 сентября 2009 года экс-председатель Верховной Рады А.Яценюк обратился к спикеру парламента Владимиру Литвину с просьбой подписать распоряжение о введении в эксплуатацию программно-технического комплекса-системы «Рада-3».

А.Яценюк тогда отмечал, что Аппарат Верховной Рады еще в конце 2008 года модернизировал и провел сертификацию программно-технического комплекса-системы «Рада-3», которая предусматривает голосование с помощью сенсорной кнопки. «Между тем, эта система и поныне не введена в эксплуатацию. В соответствии с Регламентом Верховной Рады Украины, для обеспечения функционирования обновленной системы голосования необходимо лишь подписать распоряжение председателя Верховной Рады Украины», - подчеркивал он.

Сегодня, 4 февраля 2013 г., парламентская оппозиция призвала председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака ввести в действие систему для голосования “Рада-3”.

Как подчеркнул А.Яценюк, он подготовил “не только все материалы, которые касаются данной системы, но и даже последнее интервью разработчика системы “Рада-3”, которое он дал 15.01.2013 года, где он четко указывает, а он - это Институт проблем математики машин и систем Национальной академии наук, что сенсорная кнопка работает, что институт ежемесячно проверяет систему “Рада-3”, в том числе и сенсорную кнопку, и вопрос выполнения Конституции, господин председатель, лежит исключительно в вашей компетенции”.

Он отметил, что если система “Рада-3” не работает, “значит, кто-то ее демонтировал, и должен за это отвечать”.