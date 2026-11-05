В Италии нашли гробницу возрастом 2300 лет: загадочные надписи указывают на жрицу богини Деметры

Ученые предположили, что имя "Даматриоас" может быть отсылкой к Деметре - греческой богине, покровительнице земледелия и урожая.

Археологи, проводившие раскопки древнего некрополя на юге Италии, где есть поселок, в котором женщины массово доживают до 100 лет, обнаружили гробницу возрастом 2300 лет. Об этом пишет heritagedaily.

В ней были найдены редкие надписи на мессапском языке - малоизученном доримском языке, на котором когда-то говорили в юго-восточной Италии. Эти надписи позволяют предположить, что погребенная здесь женщина могла занимать жреческую должность. В настоящее время изучается возможная связь захоронения с культом Деметры.

Находка была сделана в археологическом парке "Мура Мессапике" (Mura Messapiche) в городе Мандурия, расположенном в регионе Апулия на юге Италии.

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Гробница № 17 была вырублена непосредственно в коренной породе и изначально закрыта тремя массивными каменными плитами.

Археологи обнаружили две надписи на мессапском языке, а также изображения, связанные с религиозными обрядами.

Редкие мессапские надписи

Интересно, что одна из надписей была высечена на трех каменных плитах, которые изначально перекрывали вход в гробницу.

Предварительный анализ позволил выявить имя женщины, имя ее отца, а также слово "thabara", которое исследователи в данном контексте интерпретируют как обозначение жреческого сана. В статье сказано:

"Если такая интерпретация верна, то надпись служит доказательством того, что погребенная женщина занимала важное религиозное положение в мессапском обществе".

Вторая надпись была нанесена краской на внутреннюю сторону одной из плит, закрывавших вход.

Она состоит из четырех строк текста и также содержит слово "thabara" наряду с именем, которое исследователи читают как "Даматриоас" (Damatrioas).

Ученые предположили, что имя "Даматриоас" может быть отсылкой к Деметре - греческой богине, покровительнице земледелия и урожая.

Сочетание этих двух интерпретаций - "thabara" как жреческий титул и "Даматриоас" как упоминание Деметры - привело к предположению, что погребенная женщина могла быть жрицей, связанной с культом этой богини.

Впрочем, ни один из этих фактов сам по себе не доказывает, что гробница № 17 принадлежала именно жрице Деметры. Данная интерпретация носит предварительный характер и требует дальнейшего эпиграфического изучения мессапских текстов.

Религиозные символы внутри гробницы

Отмечается, что росписи, украшающие гробницу, служат дополнительным свидетельством того, что захоронение было связано с религиозной сферой, хотя сами по себе они не позволяют однозначно утверждать, что погребенная была жрицей. Верхние части каменных плит украшены меандровым орнаментом, а среди прочих изображений можно выделить предмет, который был идентифицирован как ключ от храма или святилища, а также тимиатерий - сосуд для воскурения благовоний.

Эти элементы указывают на религиозный контекст и могут служить подтверждением интерпретации, предложенной на основе найденных надписей.

Гробница была разграблена еще в древности, поэтому от первоначального погребального инвентаря сохранилась лишь незначительная часть.

Среди уцелевших предметов - бронзовые фибулы, серебряное кольцо с изображением змеи, серебряная монета, отчеканенная в Таранто, а также некий железный предмет, назначение которого пока не установлено.

Человеческие останки сохранились лишь фрагментарно: их состояние обусловлено как древним разграблением гробницы, так и повышенной кислотностью почвы.

Кем были мессапы

Интетесно, что мессапы - один из коренных народов, населявших юго-восточную Италию до того, как этот регион вошел в состав Римского государства.

Они занимали значительную часть территории нынешнего полуострова Саленто и поддерживали обширные культурные и торговые связи с греческими общинами по ту сторону Адриатического и Ионического морей.

Их язык, известный как мессапский, со временем исчез после римского завоевания южной Италии.

До наших дней дошло лишь около 600 мессапских надписей, поэтому каждый новый обнаруженный образец представляет особую ценность для реконструкции как самого языка, так и общества, которое им пользовалось. В статье сказано:

"Надписи из гробницы № 17 могут иметь особое значение, поскольку роль женщин в религиозной жизни мессапского общества изучена крайне недостаточно".

Возможная связь с Деметрой

Отмечается, что Деметра была одним из важнейших божеств в древнегреческом пантеоне; она покровительствовала земледелию, урожаю зерновых и плодородию.

Связь гробницы № 17 с культом Деметры основывается на интерпретации нанесенной на нее надписи, а не на прямых доказательствах того, что погребенная была жрицей этой богини.

По мнению ученых, если удастся подтвердить, что слово "thabara" действительно имеет отношение к жреческому служению (а имя "Damatrioas" связано с Деметрой), то данная гробница может стать свидетельством того, что женщины в мессапском обществе занимали официальные религиозные должности, а сам народ перенимал или адаптировал греческие культовые практики.

На сегодняшний день наиболее обоснованной представляется версия, согласно которой в гробнице № 17 была похоронена некая известная женщина (возможно, жрица), чья связь с Деметрой вероятна, но пока не доказана.

Археологи продолжат изучать надписи, проводить консервацию росписей и анализировать сохранившийся погребальный инвентарь, чтобы установить, кем была женщина, связанная с этой гробницей, и какую религиозную функцию она выполняла.

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