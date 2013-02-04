Богатырева утверждает, что от вакцин, которые приписывают ее сыну, никто не умирал

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции она заявила: “Неправда заключается в том, что, и у нас есть информация, что дети умирали именно от вакцины. Тяжело повлиять на врача, на патологоанатома, потому что каждый случай смертности ребенка, связано это с вакцинальным периодом - не связано, разбирается”, - сказала Р.Богатырева.

Министр отметила, что по результатам проведения патологоанатомической экспертизы сохраняются образцы материалов, которые можно проверить.

“Я абсолютно убеждена, что ту информацию, которые предоставили работники не Министерства здравоохранения, а соответствующих учреждений, каждый раз, если возникают вопросы профессионально оценить, от чего умер ребенок, тем более, если в поствакцинальный период, то ни один не может кого-то послушать и написать то, что не соответствует действительности”, - отметила Р.Богатырева.

По ее словам, вся информация относительно болезни и смерти находится в истории болезни, которая сохраняется и является юридическим документом.