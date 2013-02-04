У Рыбака рассказали: ввести сенсорную кнопку невозможно - система износилась на 100%

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР Владимир Макеенко заявляет о невозможности ввести в действие сенсорную кнопку, поскольку изношенность системы для голосования еще в августе 2012 года составляла 100%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета.

По словам В.Макеенко, система «Рада» была введена в действие 30 августа 2002 года, срок ее эксплуатации - 10 лет. «Амортизационная изношенность системы составляет на 30 августа 2012 года 100%», - подчеркнул В.Макеенко.

Он отметил, что «последующая эксплуатация системы, по оценкам главного конструктора, не может гарантировать ее бесперебойной работы во время пленарных заседаний».

Как отметил председатель Регламентного комитета, для введения в действие сенсорной кнопки необходимо модернизировать систему, для чего нужны дополнительные средства.

В.Макеенко подчеркнул: «При этом необходимо учесть, что действующая система «Рада-3» не имеет комплексной системы защиты информации, поскольку на момент ее создания в 2002 году соответствующие мероприятия не были предусмотрены».

По его словам, целесообразно поддержать предложение Национальной академии наук Украины о разработке и внедрении системы электронного голосования нового поколения, которая в полной мере отвечала бы требованиям Конституции и Регламента ВР относительно персонального голосования и защиты информации.