Немыря заявляет, что Тимошенко на евроинтеграцию не меняют

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

“Я хотел бы опровергнуть спекуляции, которые мы видим в связи с информацией о процессе подготовки этого заявления (речь идет о заявлении ВР относительно выполнения положений и рекомендаций, касающихся критериев подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС - УНИАН), что якобы оппозиция сдала Ю.Тимошенко в обмен на европейскую интеграцию”, - сказал Г.Немыря.

“Это абсолютно не отвечает действительности, учитывая принципиальную позицию фракции “Батькивщина”, - подчеркнул Г.Немыря.

Он выразил надежду, что на этой неделе “после решения принципиального вопроса относительно персонального голосования ВР сможет продемонстрировать то, что декларировалось многократно - за 2-3 недели до саммита стран ЕС, который должен состояться 25 февраля в Брюсселе. Она примет конституционным большинством совместное заявление, в котором очертит четкие шаги, которые должны быть сделаны с украинской стороны, - со стороны ВР, со стороны Президента Украины, со стороны правительства для того, чтобы сделать возможным подписание уже в ноябре этого года на саммите «Восточного партнерства» Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС”.

Г.Немыря подчеркнул, что в проекте заявления четко речь идет о необходимости выполнения резолюций, в которых говорится о необходимости освобождения политических узников в Украине.