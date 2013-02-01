Прокурор настаивает, что видео с допроса Павличенко не монтировалось

Об этом заявила государственный обвинитель по делу Наталия Сёма, сообщили УНИАН в Отделе связей со СМИ прокуратуры Киева.

По ее словам, весь ход следственного действия фиксировался на видеокамеру, и остановка видеозаписи осуществлялась в то время, когда следственное действие не проводилось.

«Воссоздание обстановки и обстоятельств убийства судьи с участием Сергея Павличенко фиксировалось на видеокамеру. Остановка видеозаписи осуществлялась в то время, когда следственное действие не проводилось, и его участники перемещались с одного места в другое. Законодательством предусмотрена фиксация следственного действия именно во время его проведения. При проведении воссоздания видеозапись не перерывалась и пауза не делалась», - сказала Н.Сёма, подчеркнув, что видеозапись не монтировалась.

Как сообщалось, Голосеевский райсуд Киева 2 октября 2012 года приговорил Дмитрия Павличенко к пожизненному заключению, а его сына С.Павличенко - к 13 годам лишения свободы за убийство судьи. С.Зубков был убит 21 марта 2011 года в подъезде своего дома в Киеве.

Вместе с тем, С.Павличенко в Апелляционном суде 31 января заявил, что сознался в убийстве судьи С.Зубкова под давлением следствия - явку с повинной из него выбили электротоком.

Павличенко-младший утверждает, что милиционеры сами говорили ему, что говорить во время допроса и следственного эксперимента. Все это снимали на видеокамеру. Но суду, по словам осужденного, предоставили видео смонтированное.