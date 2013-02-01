Лутковская не собирается в отставку из-за критики оппозиции
07:12, 01 февраля 2013Политика
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Уполномоченная Верховной рады по правам человека Валерия Лутковская не видит оснований уходить в отставку из-за критики со стороны оппозиции.
Лутковская не понимает, почему должна уйти
Об этом она заявила в эфире «5 канала».
Отвечая на вопрос, должна ли Омбудсман после сокрушительной критики со стороны оппозиции подать в отставку, В.Лутковская заявила: «Нет, я так не считаю. Критика оппозиции касалась вопроса моей реакции на защиту прав определенных оппозиционеров, а мой мандат предусматривает защиту прав 46 миллионов населения Украины».
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