Лутковская не собирается в отставку из-за критики оппозиции

Об этом она заявила в эфире «5 канала».

Отвечая на вопрос, должна ли Омбудсман после сокрушительной критики со стороны оппозиции подать в отставку, В.Лутковская заявила: «Нет, я так не считаю. Критика оппозиции касалась вопроса моей реакции на защиту прав определенных оппозиционеров, а мой мандат предусматривает защиту прав 46 миллионов населения Украины».