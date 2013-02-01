В ЕС внимательно следят за всем, что происходит с Луценко

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил украинским журналистам министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

«С каждым позитивным сигналом приходит и сигнал, который настораживает. Так, например, перевезение Луценко из госпиталя обратно в тюрьму (30 января с. г. – УНИАН). Опять возникли вопросы», - сказал министр.

Он отметил, что все в ЕС очень внимательно наблюдают за Украиной.

«Сегодня каждый шаг оценивается с точки зрения того, чтобы это значило», - сказал Л.Линкявичюс.

Он выразил убежденность в том, что необходимо оценивать не отдельные решения или действия в области искоренения проблемы избирательного правосудия, а оценивать процессы в комплексе.

Как сообщал УНИАН, 3 июля 2012 года Европейский суд по правам человека признал нарушение по делу Ю.Луценко и обязал Украину выплатить экс-министру 15 тыс. евро компенсации.

19 ноября 2012 года ЕСПЧ отклонил апелляцию Украины на решение о незаконности задержания и ареста Ю.Луценко. Таким образом решение суда от 3 июля вступило в силу.

30 января 2013 года уполномоченный Кабинета министров по делам Европейского суда по правам человека Назар Кульчицкий сообщил, что Украина в полном объеме выплатила компенсацию бывшему министру внутренних дел Юрию Луценко согласно решению Европейского суда по правам человека.