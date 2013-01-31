Тягнибок хочет, чтобы «дурноватыми» СМС занялась СБУ, ведь «это не хи-хи, ха-ха»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на собрании оппозиционных депутатов в парламенте.

О.Тягнибок отметил, что необходимо разобраться с ситуацией “с теми дурноватыми сегодня СМС”. “Это не смех, это не хи-хи, ха-ха”, - отметил он.

По его словам, как можно расценить ситуацию, когда с номеров руководителей секретариата фракции “УДАР” и фракции “Свобода” народным депутатам поступают СМС-сообщения о том, что собрания не будет.

О.Тягнибок отметил, что оппозиционеры должны обратиться в СБУ с требованием провести расследование по данным фактами поскольку речь идет о вмешательстве «в личную жизнь депутатов» и препятствовании их деятельности.

В то же время он выразил сомнение, что СБУ адекватно отреагирует на требование оппозиции.

О.Тягнибок подчеркнул, что оппозиция не может не действовать при таких обстоятельствах.

“Если сегодня к нам влезают в мобильные телефоны, то завтра они будут делать и уже делают любому гражданину Украины. Если сегодня они грабят государственный бюджет, если сегодня они крадут золотовалютные запасы, то завтра они войдут в дом каждого из нас, каждого украинца, и будут красть не только деньги украинцев через жилищно-коммунальные услуги, через поборы, через те так называемые их налоги, но и залезут в холодильник к каждому украинцу и заберут последнюю колбасу, и заберут последний кусок хлеба. Если мы будем сидеть, молчать и не реагировать, исходя из того, что делается в государстве ”, - отметил О.Тягнибок.

Он также подчеркнул, что необходимо заставить парламентское большинство ввести в работу систему “Рада” с сенсорной кнопкой для личного голосования депутатов.

По словам О.Тягнибока, если парламентское большинство не хочет работать, то необходимо провести выборы.

Как сообщал УНИАН, сегодня в пресс-службе «Батькивщины» заявили, что телефонные хакеры пытались сорвать собрание оппозиционных депутатов.

«Собрание депутатов от оппозиции пытались сорвать неизвестные лица, которые ночью обзвонили депутатов с сообщением о том, что мероприятие якобы отменяется», - отмечается в сообщении.

Некоторые оппозиционные депутаты получили СМС-сообщение такого же содержания с неизвестного номера на русском языке.