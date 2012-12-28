Главное за день: обзор топ-новостей

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Под Киевом известный музыкальный продюсер сбил насмерть женщину

За рулем "Лексуса", сбившего 30-летнюю женщину, находилсяКонстантин Меладзе.

Елисеев: 2013 год - решающий для евроинтеграционного курса Украины

Посол убежден, что в следующем году Украина окажется на ближайшем расстоянии к подписанию Ассоциации с ЕС. Елисеев также отметил, что для него стало загадкой, почему Верховная Рада Украины не «благословила» упрощение виз.

В Раде зарегистрировали отмену скандального языкового закона

Скандальный закон предложил отменить депутат от "Батькивщины" Николай Катеринчук.

Путин запретил американцам усыновлять детей из России

Президент России Владимир Путин подписал "закон Димы Яковлева", тем самым оставив 52 российских детей без семей в Америке.

Патриарх Кирилл просит священников не «мозолить глаза» мерседесами

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал священников отказаться от дорогих машин, чтобы не провоцировать негативную общественную дискуссию и не дискредитировать духовенство.

Шкиль еще думает, просить ли политического убежища в Чехии

Бывший народный депутат после Нового года определится, будет ли просить политическое убежище в Чехии.

Астрологи сулят украинцам удачный год

2013 станет для украинцев переломным, прогнозируют астрологи. А медики, в свою очередь, призывают сограждан в новогодние праздники не переедать и не упиваться.

Азаров представляет себе, где граница компромисса с МВФ

Премьер-министр признает, что Украине нелегко будет обойтись без кредитов Международного валютного фонда, однако страна не будет брать кредиты на неприемлемых условиях.

США надеются, что Тимошенко до 2015-го уже выпустят

Джон Теффт надеется, что экс-премьера выпустят из тюрьмы до следующих президентских выборов.

Суд огласит приговор Пукачу через месяц

Приговор экс-генералу зачитаютна открытом заседании 29 января 2013 года. Вдова Гонгадзе подозревает, что суд спешит, чтобы не «докапываться» до заказчиков.