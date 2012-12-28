Подписанный Путиным закон оставил 52 российских детей без семей в Америке

Об этом заявил Уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов, пишет Радио Свобода.

«С момента подписания «закона Димы Яковлева» у нас заканчивается американское усыновление. И конечно, дети, которых смотрели американцы, выбирали, хотели забрать, они не поедут в Америку. Из этого не нужно делать трагедии, потому что сейчас конкретно по каждому ребенку мы занимаемся вместе с региональной властью. Поскольку сейчас, с этого момента под личную ответственность губернатора буду устраивать в семьи этих детей», - сказал детский омбудсмен.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, которым с 1 января вводится запрет на усыновление российских детей гражданами США.