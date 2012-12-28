США надеются, что Тимошенко до 2015-го уже выпустят

Об этом сказал посол США в Украине Джон Теффт в интервью Украинской правде.

«Я надеюсь, что к 2015 году Юлию Тимошенко выпустят. Если же она не сможет принять участие в выборах, я уверен, и мы, и ОБСЕ будем рассматривать это как нарушение», - сказал Теффт.

В то же время дипломат не захотел делать прогнозов относительно эффективности таких действий.