США надеются, что Тимошенко до 2015-го уже выпустят
17:56, 28 декабря 2012Политика
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США надеются, что до следующих президентских выборов Юлию Тимошенко уже выпустят из тюрьмы.
Джон Теффт надеется на освобождение Тимошенко
Об этом сказал посол США в Украине Джон Теффт в интервью Украинской правде.
«Я надеюсь, что к 2015 году Юлию Тимошенко выпустят. Если же она не сможет принять участие в выборах, я уверен, и мы, и ОБСЕ будем рассматривать это как нарушение», - сказал Теффт.
В то же время дипломат не захотел делать прогнозов относительно эффективности таких действий.
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