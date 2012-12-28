Путин запретил американцам усыновлять детей из России
11:53, 28 декабря 2012Мир
2428 0
Президент РФ Владимир Путин запретил американским гражданам усыновлять российских детей.
Владимир Путин подписа закон Димы Яковлева / Фото: Пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин подписал "закон Димы Яковлева" - ответ на американский "Акт Магнитского". Об этом сегодня сообщила пресс-служба Кремля. Закон также налагает новые ограничения на деятельность НКО в России. Стоит отметить, что "Антимагнитский" закон вступит в силу с 1 января 2013 года.
По теме: В России хотят законом запретить иностранцам критиковать власть на ТВ
Также Путин подписал Указ "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter