Путин запретил американцам усыновлять детей из России

Президент России Владимир Путин подписал "закон Димы Яковлева" - ответ на американский "Акт Магнитского". Об этом сегодня сообщила пресс-служба Кремля. Закон также налагает новые ограничения на деятельность НКО в России. Стоит отметить, что "Антимагнитский" закон вступит в силу с 1 января 2013 года.

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Также Путин подписал Указ "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

Эхо Москвы