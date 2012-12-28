Вдова Гонгадзе подозревает, что суд спешит, чтобы не «докапываться» до заказчиков

Вдова журналиста Георгия Гонгадзе Мирослава считает требование прокуратуры осудить бывшего генерала милиции Алексея Пукача к пожизненному заключению надлежащим наказанием за убийство ее мужа, сообщает радиостанция «Голос Америки».

Вместе с тем М.Гонгадзе выразила мнение, что наказаны должны быть не только исполнители убийства, но и заказчики.

М.Гонгадзе также сомневается в независимости Печерского райсуда Киева, который рассматривает дело А.Пукача. «К сожалению, процесс был полностью закрыт от общественности. В нем не были допрошены ни один из тех, на кого указал (А.Пукач - УНИАН) как на заказчиков, – бывший Президент Леонид Кучма и бывший глава его администрации Владимир Литвин. Суд, учитывая возражение прокуратуры, неоднократно отказывал потерпевшим в допросах этих ключевых свидетелей. Создается впечатление, что суд находится под давлением и делает все для того, чтобы поскорее завершить процесс над Пукачем и не докапываться до реальных причин и заказчиков преступления», - заметила она.

Адвокат М.Гонгадзе Валентина Теличенко убеждена, что Генеральная прокуратура «делает все возможное, чтобы закрыть путь к разоблачению заказчиков убийства. Досудебное следствие проведено с грубыми недостатками, а сам обвинительный приговор очень противоречив».

Она также считает, что сомнений в виновности А.Пукача нет. «Нет также сомнения в том, что он совершил сознательно и умышленно целый ряд тяжких преступлений с убийством включительно и должен понести самое строгое наказание. Но генерал Пукач не является крайним звеном в этом преступлении. Он выполнял заказ на убийство», - заметила В.Теличенко.

Как сообщал УНИАН, вчера во время дебатов сторона государственного обвинения попросила Печерский райсуд Киева назначить А.Пукачу наказание в виде пожизненного лишения свободы за убийство Г.Гонгадзе.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева с апреля 2011 года в закрытом режиме рассматривает дело по обвинению А.Пукача в убийстве Г.Гонгадзе.

По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что А.Пукач в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея Подольского и журналиста Г.Гонгадзе, и 17 сентября 2000 года умышленно совершил убийство последнего.