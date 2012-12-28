Патриарх Кирилл просит священников не «мозолить глаза» мерседесами

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал священников отказаться от дорогих машин, чтобы не провоцировать негативную общественную дискуссию и не дискредитировать духовенство, сообщают РИА Новости.

В последнее время в центре внимания СМИ и блогеров оказывался образ жизни православных священников. Одним из упреков в адрес Церкви, в частности, является приверженность отдельных клириков РПЦ к машинам представительского класса. Несколько ДТП в Москве с участием священников на дорогих иномарках этой осенью также вызвали широкий общественный резонанс.

"Давайте подумаем о том, чтобы мы использовали такие транспортные средства, которые недоброжелатели не будут использовать в качестве повода для дискредитации духовенства… Я призываю вас к умеренности и к разумному подходу, который должен, в том числе снять соответствующее обвинение с церкви и духовенства", — заявил патриарх Кирилл на епархиальном собрании Москвы в пятницу.

По словам главы РПЦ, нередко дорогие машины священникам покупают спонсоры, но и здесь, убежден предстоятель, необходимо "двадцать раз подумать".

Патриарх рассказал, как в девяностые годы один из меценатов хотел подарить ему "шестисотый мерседес", но он отказался от такого подарка, чтобы не смутить верующих, и, будучи митрополитом, ездил на бюджетных машинах — на "Волге" и "Шкоде".

"Не хочу вам делать рекомендации, но существуют японские и корейские машины, некоторые европейские машины, которые не уступают ни по комфорту, ни по безопасности, но марка этой машины никогда не будет фигурировать в новостях", — обратился патриарх к московскому духовенству.

Он также объяснился по поводу автомобилей, которые использует сам в качестве первого лица Церкви.

"Я использую автомобили из государственного гаража, которые предоставляет гараж особого назначения. Эти автомобили отвечают соответствующим требованиям безопасности и я, как охраняемое лицо, не могу использовать другие машины", — сказал патриарх Кирилл.

Он также отметил, что Церковь должна позаботиться о том, чтобы священник после употребления "святых даров" (вина, которое православные используют при причастии, оно символизирует кровь Христа), не садился за руль. По словам патриарха, обязанность доставить священника домой ложится на тот приход, в котором служит клирик.