Россия уже производит более 3 тысяч реактивных 'Гераней' ежемесячно, – Флэш

Важную роль в наращивании потенциала России играет Китай.

В настоящее время Россия производит более 3000 реактивных БПЛА "Герань" ежемесячно. Об этом в интервью NV рассказал технологический советник президента Сергей Бескрестнов (Флэеш).

По его словам, РФ долгое время работала над этой технологией.

"Сначала параллельно с обычными "Шахедами" россияне начали применять "Герань-3". Это тот же "Шахед", только с реактивным двигателем – простейшая модификация, и сделали её быстро. И тут возникла проблема. Мы и все производители рассчитывали на скорость "Герань-3", а это максимум 280–320 км/ч. Когда наши производители искали, каким должен быть перехватчик, и проводили тесты, они ориентировались на эти характеристики. Но противник быстро понял, что все "Герани-3" мы сможем сбивать, и создал отдельную "Герань-4". Это совсем другое средство: мощный двигатель, другая скорость, другая боевая часть и дальность полета", – рассказал Флэш.

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Он добавил, что в настоящее время РФ производит обычные бензиновые "Герани" и реактивные примерно в равных объемах. По словам эксперта, важную роль в производстве российских БПЛА играет Китай.

"Китай поставляет CRPA-антенны (антенны, защищающие спутниковую навигацию от подавления), меш-модемы (радиомодемы, объединяющие дроны в одну сеть), на которых работает онлайн-управление, реактивные двигатели, сервоприводы и многое другое. Камеры тоже китайские, а без них онлайн-управление и наведение невозможны. Все это Китай", – рассказал эксперт.

В то же время он добавил, что РФ удалось создать и собственный реактивный двигатель, который они уже начали устанавливать на "Бандероле". По словам эксперта, речь идет о копии китайского двигателя, который РФ просто производит на своей территории. Далее, по его мнению, РФ попытается перенести на свою территорию и производство двигателей для "Шахедов". Эксперт отметил, что попытки Москвы перенести производство всех компонентов на собственную территорию свидетельствуют о её намерении продемонстрировать независимость от Пекина.

"У меня есть версия, и она логична. Россияне хотят показать Китаю: если понадобится, мы построим всё у себя, – это обойдётся дороже, но мы сможем. Так они демонстрируют, что от Китая не зависят, иначе Китай может навязывать им свое мнение и свои правила игры. Точно так же россияне будут производить и собственные реактивные двигатели. Но здесь всё решает математика. Двигатели они сделают, чтобы показать, что могут, а если покупать в Китае будет дешевле, то будут покупать и дальше в Китае", – пояснил Флэш.

Российские "Шахеды": другие важные новости

Ранее журналисты Business Insider сообщали, что Украина уже сбила первый реактивный дрон "Герань-5" своим БПЛА-перехватчиком. Также сообщается об уничтожении около десятка более медленных реактивных беспилотников "Герань-4".

Комментируя это, Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, подчеркнул, что пока рано говорить, действительно ли та или иная технология работает. По его словам, для таких утверждений сначала нужно перехватить десятки, а порой даже сотни целей.

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