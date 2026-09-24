Конец поддержки: эти смартфоны Samsung Galaxy больше не получат обновлений

Владельцы Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 больше не будут получать новые версии Android и обновления безопасности.

Компания Samsung завершила программную поддержку Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Как сообщает Chip, после пяти лет на рынке оба складных устройства больше не будут получать новые обновления безопасности.

Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 вышли в 2021 году с Android 11 и оболочкой One UI 3. В 2025 году смартфоны получили последнее крупное обновление системы – Android 15. После этого Samsung продолжала выпускать для них только патчи безопасности, но теперь и эта поддержка прекратилась.

Сами смартфоны продолжат работать, но обнаруженные в будущем уязвимости больше не будут закрываться официальными обновлениями. Это особенно важно для пользователей, которые хранят на телефоне личные данные или используют его для банковских операций, электронной почты и мессенджеров.

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Если продолжать пользоваться Galaxy Z Fold 3 или Z Flip 3, рекомендуется установить все доступные обновления приложений, использовать сложные пароли для разных аккаунтов и включить двухфакторную аутентификацию. Также стоит заранее задуматься о переходе на более актуальную модель, которая еще получает обновления.

С 2024 года Samsung радикально изменила политику обновлений, увеличив срок программной поддержки своих флагманских устройств до семи лет . Так, новые складные модели семейства Galaxy Z8 должны получать программную поддержку вплоть до 2034 года.

Напомним, недавно Samsung завершила поддержку 3 популярных смартфонов среднего класса – Galaxy A13, A23 и M33. Все они перестали получать как новые прошивки, так и патчи безопасности.

Ранее эксперты назвали известные смартфоны, которые входят в последний год поддержки. Таким образом, покупать их в 2026 году не рекомендуется, а владельцам стоит задуматься о скором апгрейде.

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