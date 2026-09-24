Конец поддержки: эти смартфоны Samsung Galaxy больше не получат обновлений

Компания Samsung завершила программную поддержку Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Как сообщает Chip, после пяти лет на рынке оба складных устройства больше не будут получать новые обновления безопасности.
Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 вышли в 2021 году с Android 11 и оболочкой One UI 3. В 2025 году смартфоны получили последнее крупное обновление системы – Android 15. После этого Samsung продолжала выпускать для них только патчи безопасности, но теперь и эта поддержка прекратилась.
Сами смартфоны продолжат работать, но обнаруженные в будущем уязвимости больше не будут закрываться официальными обновлениями. Это особенно важно для пользователей, которые хранят на телефоне личные данные или используют его для банковских операций, электронной почты и мессенджеров.
Если продолжать пользоваться Galaxy Z Fold 3 или Z Flip 3, рекомендуется установить все доступные обновления приложений, использовать сложные пароли для разных аккаунтов и включить двухфакторную аутентификацию. Также стоит заранее задуматься о переходе на более актуальную модель, которая еще получает обновления.
С 2024 года Samsung радикально изменила политику обновлений, увеличив срок программной поддержки своих флагманских устройств до семи лет. Так, новые складные модели семейства Galaxy Z8 должны получать программную поддержку вплоть до 2034 года.
Напомним, недавно Samsung завершила поддержку 3 популярных смартфонов среднего класса – Galaxy A13, A23 и M33. Все они перестали получать как новые прошивки, так и патчи безопасности.
Ранее эксперты назвали известные смартфоны, которые входят в последний год поддержки. Таким образом, покупать их в 2026 году не рекомендуется, а владельцам стоит задуматься о скором апгрейде.