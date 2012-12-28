Шкиль еще думает, просить ли политического убежища в Чехии

Бывший народный депутат от партии «Батькивщина» Андрей Шкиль после Нового года определится, будет ли просить политическое убежище в Чехии.

Об этом он сказал в интервью ”Украинской правде”.

А.Шкиль выехал в Прагу незадолго до того, как подошла к концу его последняя депутатская каденция, напоминает издание.

”Решение будет приниматься мной где-то после нового года. Все будет зависеть от ситуации в Украине. Хотя то, что я наблюдаю сейчас, на чрезмерный оптимизм не настраивает”, - сказал А.Шкиль.

”Я недавно уже говорил о том, что если нынешняя Верховная Рада проработает хотя бы один день, если депутаты примут присягу, тогда все пойдет по ”накатанному” и надеяться на изменения в ближайшие пять лет не стоит...”, - сказал он.

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По словам А.Шкиля, он получил от заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина письмо о том, что срок давности дела по факту организации массовых беспорядков в марте 2001 года истек, но закрыть его может только суд, а не Генпрокуратура.

”Это юридическая казуистика, в которую нет смысла углубляться. Скажу проще: даже закрытие моего дела в связи с окончанием срока давности не сняло бы проблему», - убежден экс-депутат.

”Мои гражданские права не были бы восстановлены. Я бы так и остался с клеймом преступника. Это никоим образом не является реабилитацией и исправлением ошибок. И это не тот формат, на который я мог согласиться”, - заявил А.Шкиль.

Он сообщил, что общался с одним из лидеров «Батькивщины», руководителем центрального избирательного штаба партии Александром Турчиновым после формирования избирательного списка партии и до того. По словам А.Шкиля, А.Турчинов знал о деле, но настоял, чтобы он был в списке под номером 87.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря появилась информация, что А.Шкиль, который не попал в парламент седьмого созыва и таким образом лишился депутатской неприкосновенности, выехал в Чехию и не исключает, что будет просить политического убежища.

«Все зависит от Украины. Если события будут развиваться так, как они развиваются, то я не исключаю такой возможности», - сказал он ZN.ua в ответ на вопрос о политическом убежище.

При этом А.Шкиль отметил, что политические преследования в отношении него никогда не прекращались, а дело о событиях 9 марта 2001 года возле Администрации Президента во время акции «Украина без Кучмы» до сих пор не закрыто.

19 декабря в МВД Украины заявили, что в отношении А.Шкиля нет уголовного преследования.

В Управлении связей с общественностью МВД сообщили, что в отношении «А.Шкиля по факту организации массовых беспорядков в марте 2001 года было возбуждено уголовное дело, а он сам взят под стражу. После избрания в 2002 году фигуранта нардепом мера пресечения в отношении него была отменена, а материалы уголовного дела выделены в отдельное производство. В октябре 2012 года уголовное дело было переквалифицировано и направлено на дальнейшее расследование. Впоследствии досудебное следствие по делу было остановлено в связи с окончанием сроков давности (10 лет)».

«На сегодняшний день А.Шкиль к уголовной ответственности по этому уголовному делу не привлекается и после его принятия к производству Печерским РУГУМВД Украины в г. Киеве в органы внутренних дел не вызывался», - сообщили в МВД.