Под Киевом известный музыкальный продюсер сбил насмерть женщину

Недалеко от Киева известный музыкальный продюсер сбил насмерть женщину

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, 27 декабря около 18.00 на 32-м километре трассы Киев-Обухов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием известного украинского композитора и музыкального продюсера.

Двигаясь в направлении Киева, водитель автомобиля «Лексус» недалеко от транспортной остановки «Пятихатки» осуществил наезд на пешехода. 30-летняя женщина погибла на месте происшествия, ее личность устанавливается.

Информация о ДТП внесена в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствам, если они повлекли смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Досудебное расследование проводится Следственным управлениям Главного управления МВД Украины в Киевской области. Процессуальное руководство досудебным следствием осуществляется прокуратурой Киевской области.