Йеменские хуситы закупают все больше товаров из Китая для производства дронов, – Bloomberg

Они заказывают в Китае станки, двигатели и даже термостойкие промышленные материалы для производства ракет.

Йеменские хуситы наладили производство ракет и беспилотников, используя оборудование и компоненты китайского происхождения. При этом Китай поставляет коммерческие товары и продукцию двойного назначения, сообщает Bloomberg.

Издание выяснило, что хуситы получили груз, в котором находились стабилизаторы и другие детали, которые можно считать компонентами для сборки баллистической ракеты или беспилотников. В частности, фенольная смола – это термостойкий материал, используемый в производстве ракет.

Правительство Йемена изымает отдельные грузы. Это свидетельствует о том, что военно-промышленный комплекс хуситов расширился благодаря оборудованию и запчастям из Китая.

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Однако, поскольку большинство компонентов имеют двойное назначение, то есть могут использоваться как в военных, так и в гражданских целях, они не будут нарушать эмбарго ООН на поставки оружия хуситам. Нет никаких доказательств того, что китайские компании, участвующие в этом, знали конечный пункт назначения своей продукции.

"Мы не знаем, осознают ли инженерные мастерские в Китае, что они производят компоненты для ракет", – сказал Генри Томпсон, эксперт по вопросам вооружения и бывший член Экспертной группы ООН по Йемену.

Другой груз содержал станки с компьютерным управлением, способные производить компоненты, используемые в беспилотниках, ракетах и другом оружии. Также там были двухцилиндровые двигатели, такие же, как в беспилотниках. А еще оборудование для земляных работ и вентиляции, которое хуситы могли использовать при строительстве подземных туннелей.

Эксперты по оружию утверждают, что концентрация такого большого количества подозрительных предметов в одной партии указывает на все более диверсифицированную сеть закупок хуситов.

Позиция Китая в отношении хуситов

Как сообщал УНИАН, Китай неофициально обратился к Тегерану с просьбой помочь сдержать йеменских хуситов. Это произошло после того, как Саудовская Аравия обратилась к Пекину с просьбой о помощи в связи с быстрым продвижением хуситов вдоль побережья Красного моря и в районе пролива Баб-эль-Мандеб.

Китай публично призвал к сдержанности, диалогу и возобновлению безопасного судоходства. Но непубличные сообщения шли дальше. Пекин хочет, чтобы Иран использовал своё влияние на хуситов, чтобы предотвратить дальнейшее распространение конфликта на энергетические маршруты, от которых зависит Китай.

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