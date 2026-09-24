Россия атаковала дата-центры и вызвала перебои с интернетом: какие провайдеры пострадали

Повреждения центров обработки данных и магистральных сетей уже привели к перебоям в работе ряда провайдеров столицы.

Россия продолжает наносить удары по дата-центрам столичных провайдеров. Таким образом Москва в очередной раз пытается оставить украинцев без связи и интернета, говорится в сообщениях ряда компаний.

Основатель MiroHost и глава Internet Invest Александр Ольшанский сообщил, что дата-центр, в котором были размещены мощности MiroHost, уничтожен. При этом сроков восстановления пока нет. По его словам, около 95% клиентов MiroHost работают за пределами Украины, для них сервисы продолжают работать в обычном режиме.

В свою очередь столичный провайдер "Домонет" пообещал клиентам восстановить стабильный интернет к 21:00 24 сентября.

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"В результате обстрелов выведены из строя несколько наших магистральных площадок, а также повреждено значительное количество магистрального кабеля", – говорится в сообщении.

Позже в компании сообщили о повреждении коммутационного оборудования в результате очередного российского обстрела.

Другой оператор, Faust/Fast.net, также сообщил об отсутствии услуг в Киеве после удара по Соломенскому району столицы. Там указали, что сразу шесть украинских интернет- и хостинг-провайдеров были очень сильно повреждены за последние два дня. Речь идет о UTELS, "Павутина", Etherlink, Crazy Network, Cityhost и MiroHost.

Кроме того, один из дата-центров другой столичной компании Kievnet также попал под обстрел. Из-за этого абоненты в центральной части города временно могут остаться без интернета.

Интернет-провайдер "Днепронет" в городе Каменское также предупредил о возможных перебоях в работе интернета из-за повреждения одного из киевских дата-центров, где размещено узловое оборудование нескольких крупных интернет-провайдеров.

Российские атаки на дата-центры Украины – последние новости

23 сентября РФ атаковала и повредила дата-центры столичных интернет-провайдеров. Об атаках на свои сервисы тогда сообщали интернет-оператор UTELS и сеть "Павутина". В пресс-службе Минцифры тогда отмечали, что в Киеве и области из-за российской атаки наблюдались проблемы с интернетом примерно в 100 тысячах домохозяйств.

Представитель точки обмена интернет-трафиком Анатолий Фроленков заявил, что россияне с начала сентября систематически атакуют украинские дата-центры и центры связи. Из-за повреждения инфраструктуры и перераспределения трафика в Украине могут возникать перебои со связью.

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