Миллионы тонн редкоземельных металлов: в Европе планируют разрабатывать крупнейшее месторождение

Норвегия заявляет, что план разработки будет готов к 2028 году.

Правительство Норвегии планирует не позднее 2028 года представить план разработки крупнейшего известного в Европе месторождения редкоземельных металлов "Фен" (Fensfeltet), сообщает euronews.

Комплекс "Фен" расположен примерно в 150 км к юго-западу от Осло. По оценкам, он содержит 15,9 миллиона тонн оксидов редкоземельных металлов, в частности неодима и празеодима. Эти стратегически важные полезные ископаемые используются в мощных магнитах для электромобилей, технологиях возобновляемой энергетики и оборонном оборудовании.

Реализация проекта задерживается из-за экологических опасений. В ходе исследований в этом районе было обнаружено 78 видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, в том числе редкие виды жуков, деревьев, мхов и грибов.

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"Цель состоит в том, чтобы подготовить план не позднее 2028 года, а желательно – и раньше", – сообщила министр промышленности Норвегии Сесилия Мирсет.

Правительство отмечает, что комплекс "Фен" может способствовать укреплению цепочек поставок критически важных минералов как в Европе, так и в целом в западном мире. В настоящее время в Европе не ведется добыча редкоземельных металлов, из-за чего континент сильно зависит от Китая.

Редкоземельные металлы играют решающую роль в производстве широкого спектра продукции – от смартфонов и электромобилей до истребителей. Европейский Союз относит их к категории критически важных ресурсов.

Компания Rare Earths Norway (REN), владеющая правами на добычу на месторождении "Фен", надеется начать разработку в первой половине 2030-х годов.

Критически важные полезные ископаемые в мире – главные новости

Западные компании активно инвестируют в отрасль редкоземельных металлов Бразилии, надеясь создать "анти-Китай" и ослабить контроль Пекина над критически важными минералами. Однако эта страна преследует собственные интересы и не хочет стать сырьевым придатком крупнейших экономик мира. Бразилия обладает вторыми по величине запасами редкоземельных металлов после Китая.

Гегемония Китая в сфере редкоземельных металлов – вызов не только для США, но и для других великих держав. Так, Индия разработала программу развития производства критически важных элементов на общую сумму 4,6 млрд долларов.

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