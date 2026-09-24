В Украине изменили правила отключения света за долги: за что теперь не нужно платить

На момент направления предупреждения задолженность за электроэнергию должна составлять менее половины прожиточного минимума.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), внесла изменения в Правила розничного рынка электрической энергии, усилив защиту потребителей при отключении и восстановлении электроснабжения.

Как сообщила пресс-служба ведомства, отныне бытовой потребитель не будет возмещать расходы на отключение и последующее подключение, если на момент оформления предупреждения его задолженность за электроэнергию составляла менее половины прожиточного минимума для трудоспособных лиц (1664 грн в 2026 году, – УНИАН).

Эта гарантия будет действовать и в том случае, если уже после отключения оператор системы уточнит объемы потребления по фактическим показаниям счетчика и выяснится, что реальный долг на момент отключения был меньше установленного порога. В таком случае расходы на отключение и восстановление электроснабжения возлагаются на оператора системы.

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Еще одно важное изменение касается случаев, когда потребителя отключили с нарушением установленной процедуры. При таких обстоятельствах он также не будет оплачивать ни отключение, ни последующее восстановление электроснабжения.

НКРЭКП также установила единые подходы к определению стоимости этих услуг. При отключении оператор системы, если это технически возможно, должен выбрать наименее сложный и самый дешевый способ выполнения работ. При этом стоимость отключения и подключения будет определяться по единому механизму и не сможет превышать предельную сумму, рассчитанную в соответствии с правилами.

Изменениями уточнены и сроки восстановления электроснабжения. В предусмотренных правилами случаях оператор системы должен осуществить подключение в течение трех рабочих дней в городах и пяти рабочих дней в сельской местности после устранения причин отключения и выполнения необходимых условий.

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