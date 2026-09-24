Вышел трейлер спортивного байопика 'Медден', в котором Кристиана Бэйла снова не узнать (видео)

Фильм выйдет в онлайн 18 ноября 2026 года.

Стриминговый сервис Prime Video показал трейлер спортивного биографического фильма "Мэдден" (Madden) с блестящим актерским составом.

Сюжет основан на реальной истории о вспыльчивом известном тренере по американскому футболу Джоне Мэддене, который объединяется со скромным гарвардским программистом, чтобы переписать его угасающее наследие, создав первую в мире футбольную видеоигру.

Роль Мэддена в фильме сыграл Николас Кейдж ("Дикие сердцем", "Покидая Лас-Вегас", "Невыносимое бремя огромного таланта", "Рэнфилд", "Лонглегс", "Серфер", сериал "Паук-нуар"). Между тем, Кристиан Бэйл ("Американский психопат", "Машинист", "Власть", "Форд против Феррари", "Невеста", франшиза "Темный рыцарь") сыграл его коллегу, футбольного функционера и тренера Эла Дэвиса. Оба актера ради ролей снова изменились до неузнаваемости.

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Также в фильме снялись Кэтрин Хан ("Очень плохие мамочки", "Достать ножи: Стеклянная луковица", сериалы "Это все Агата", "Киностудия"), Сиенна Миллер ("Я соблазнила Энди Уорхола", "Звездная пыль", "Джи-Ай-Джо: Атака Кобры", "Высотка", "Черная месса"), стендап-комик Джон Малейни ("Чип и Дейл спешат на помощь", "Кот в сапогах 2: Последнее желание") и другие.

Режиссером картины выступил американец Дэвид О. Расселл ("Заговор", "Боец", "Мой парень – псих", "Афера по-американски", "Джой", "Амстердам"), который уже неоднократно работал с Бэйлом.

Фильм выйдет онлайн на Prime Video 18 ноября 2026 года.

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