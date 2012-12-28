Приговор Пукачу зачитают на открытом заседании

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня после судебного заседания сообщил прокурор Владимир Шилов.

“Это будет в помещении на первом этаже на открытом заседании, чтобы вы могли услышать, что будет происходить”, - сказал В.Шилов.

При этом он заметил, что сегодня во время дебатов и во время произнесения А.Пукачем последнего слова можно было в который раз убедиться, что государственное обвинение правомерно просило суд назначить подсудимому меру наказания в виде пожизненного лишения свободы.

“Никакого раскаяния в выступлениях Пукача, к сожалению, не было”, - сказал В.Шилов.

По словам прокурора, при этом А.Пукач в который раз пытался убедить суд, что убийство было случайным, но при этом заявлял, что оно было совершено по заказу.

Также прокурор отметил, что если судебному следствию А.Пукач называл фамилии лиц, от которых он якобы получал приказы, то сегодня он не назвал фамилий.

Справка УНИАН. Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

Еще один обвиняемый – А.Пукач – находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.Пукач был задержан.

Печерский райсуд Киева с апреля 2011 года в закрытом режиме рассматривает дело по обвинению А.Пукача в убийстве Г.Гонгадзе.

По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что обвиняемый, будучи должностным лицом, в выполнение приказов и указаний министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко и других должностных лиц, уголовное дело в отношении которых расследуется в отдельном производстве, в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои должностные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея Подольского и журналиста Г.Гонгадзе и 17 сентября 2000 года умышленно совершил убийство последнего.

Кроме того, в июле 2003 года А.Пукач, злоупотребляя своим служебным положением, дал противоправное указание подчиненным работникам милиции уничтожить официальные документы, в том числе по незаконному внешнему наблюдению за Г.Гонгадзе, в результате чего осуществил препятствие органам досудебного следствия в раскрытии указанного убийства.