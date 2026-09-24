Нацбанк ослабил гривню к доллару: официальный курс валют на 25 сентября

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,12 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 25 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,97 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,12 гривны за один евро, то есть гривня выросла на 7 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,99/45,02 грн/долл., а к евро – 51,15/51,17 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 24 сентября вырос на 11 копеек и составил 45,14 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,64 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне подешевел на 11 копеек и составил 51,66 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,99 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 20 копеек и составил 45,15 гривни за доллар, а курс евро снизился на 5 копеек и составил 51,55 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,55 гривни, а евро – по курсу 50,55 гривни за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: