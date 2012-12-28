Посол Украины при ЕС ломает голову, почему ВР не «благословила» упрощение виз

Об этом он заявил в интервью проекту “УНИАН – Новости ЕС».

«Европейский парламент настроен ратифицировать это соглашение: согласован четкий график рассмотрения и ратификации этого документа и, надеюсь, в марте он будет ратифицирован», - сказал посол.

К.Елисеев также отметил, что для него стало загадкой, почему Верховная Рада Украины не приняла закон о ратификации этого соглашения.

«По моему мнению, это тот закон, который мог бы быть быстро одобрен депутатами консенсусом, поскольку он фактически не предусматривает обязательств украинской стороны - только обязательство ЕС относительно облегчения визовых процедур. Несмотря на все мои настояния, письма и разговоры, к сожалению, предыдущий состав парламента так и не успел этот закон принять», - сказал К.Елисеев.

Посол отметил, что этот факт также лишает его дополнительных аргументов в разговорах с представителями Европарламента относительно ускорения ратификации соглашения. При этом, по словам посла, в Украине процедуру ратификации придется начать сначала.

«Нужно признать, что мы в известной мере стали заложниками регламента украинского парламента: с избранием нового состава Верховной Рады нужно опять пройти всю процедуру представления соглашения на ратификацию», - сказал К.Елисеев.

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Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС в июле этого года подписали соглашение о внесении изменений в соглашение об упрощении оформления виз.

Это соглашение предусматривает расширение категорий украинских граждан, которые смогут получать визы по упрощенной процедуре, а также более четкое определение требований для выдачи многократных долгосрочных виз.