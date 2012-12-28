В Раде зарегистрировали отмену скандального языкового закона

Депутат от "Батькивщины" Николай Катеринчук зарегистрировал в Раде закон "О государственном языке Украины", который, среди прочего, предусматривает отмену принятого ранее скандального закона "О принципах государственной языковой политики", сообщает Сегодня.

Согласно тексту документа, этот "закон направлен на обеспечение использования украинского языка как государственного на всей территории Украины, обеспечение права граждан Украины на использование государственного языка, защиту и развитие языковой культуры".

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что "государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины". При этом, однако, подчеркивается, что "Конституция Украины не уточняет требований к особенностям практического использования украинского языка как государственного языка Украины, равно как и не указывает обязательств органов власти по отношению к порядку формирования или сохранения государственного языка".

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла инициированный Партией регионов законопроект "Об основах государственной языковой политики" 3 июля. 8 августа президент В.Янукович подписал этот закон, а также поручил Кабинету министров создать рабочую группу для разработки предложений по совершенствованию законодательства о порядке применения языков в Украине. Закон вступил в силу 10 августа, он предусматривает возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.