Азаров представляет себе, где граница компромисса с МВФ

Об этом он заявил на свой странице в социальной сети Facebook.

«Я говорил о том, что Украина может обойтись без кредитов МВФ, но никогда и нигде не говорил, что сделать это очень легко. На самом деле мы действительно можем обойтись без кредитов и не возьмем эти кредиты на неприемлемых для нас условиях, но сделать это будет не так просто. Именно поэтому мы настойчиво стремимся найти компромисс с МВФ», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, в середине декабря Международный валютный фонд подтвердил запланированный визит миссии Фонда в Украину во второй половине января 2013 г. Первоначально визит планировался на начало декабря т.г., однако был отложен.

Справка УНИАН. В 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, в случае если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда, существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к дальнейшему понижению рейтингов.

7 декабря Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s снизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня «B» c «В+», прогноз «негативный». Вслед за ним суверенные рейтинги были понижены рейтинговым агентством Moody’s. Затем были снижены рейтинги Киева, Харькова, Ивано-Франковска, Днепропетровска и Крыма, а также ряда предприятий, в том числе холдинга «Метинвест», горнорудной компании Ferrexpo, 11 украинских банков и одной лизинговой компании. Кроме того, был снижен рейтинг Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины.